На Сахалине около 600 рыбаков оказались на отрезанной от берега льдине

Примерно 600 рыбаков на побережье в заливе Мордвинова на Сахалине отрезаны от берега из-за разорвавшейся льдины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Там пояснили, что из-за отлива и «отжимного ветра» в 20 м от берега образовалась трещина во льду шириной до 10 м. На месте находятся 20 спасателей и 16 единиц техники, эвакуация организована с помощью лодок, уточнили в МЧС.

Аналогичный инцидент на Сахалине произошел 22 января — неподалеку от мыса Свободный на оторвавшейся льдине оказались 300 рыбаков. Часть из них смогла самостоятельно вернуться на берег, остальные были спасены в ходе операции МЧС, которая продлилась несколько часов.