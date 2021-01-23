В Южно-Сахалинске возбудили дело после гибели детей при пожаре

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в жилом доме. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России [причинение смерти по неосторожности двум или более лицам]», — говорится в сообщении.

Пожар в частном доме на улице Памятной в Южно-Сахалинске произошел утром 23 января. В результате погибли пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Еще четверо пострадавших были госпитализированы и находятся в реанимации.

Специалисты назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую.