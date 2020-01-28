На Сахалине спасли более 100 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины

Видео: МЧС

Около 600 рыбаков оказались в море на оторвавшейся от берега льдине в заливе Мордвинова на Сахалине, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В 16:40 по местному времени (08:40 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по области сообщили, что в заливе Мордвинова в 2 км от берега образовалась трещина, и рыбаки оказались отрезаны от берега.

На место происшествия направили 15 человек, три лодки и одно судно на воздушной подушке «Хивус-10». По состоянию на 18:55 (10:40 мск) спасатели эвакуировали со льдины 108 человек. К этому времени за трещиной остались люди, которые собирались группами для переправы на берег. Остальные рыбаки выходили со льда самостоятельно.