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На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

На юге Сахалина в заливе Мордвинова около мыса Свободный произошел отрыв льда, в результате чего около 300 рыбаков оказались отрезанными от берега. Об этом сообщает в среду региональное управление МЧС.

На помощь рыбакам выдвинулись спасатели. МЧС заявляет ро готовности направить в район ЧП вертолет Ми-8.

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Местный портал astv.ru со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что до берега сахалинцы добраться самостоятельно не могут, им мешают трещины между глыбами, рыбаки прыгают с льдины на льдину в сторону суши. Первых спасенных уже доставили на берег, говорится в сообщении. 

Теги: Сахалин, рыбаки, льдина
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