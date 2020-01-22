На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

На юге Сахалина в заливе Мордвинова около мыса Свободный произошел отрыв льда, в результате чего около 300 рыбаков оказались отрезанными от берега. Об этом сообщает в среду региональное управление МЧС.

На помощь рыбакам выдвинулись спасатели. МЧС заявляет ро готовности направить в район ЧП вертолет Ми-8.

Местный портал astv.ru со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что до берега сахалинцы добраться самостоятельно не могут, им мешают трещины между глыбами, рыбаки прыгают с льдины на льдину в сторону суши. Первых спасенных уже доставили на берег, говорится в сообщении.