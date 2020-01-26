Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Спасательная операция в заливе Мордвинова завершилась в 18:30 (10:30 мск), никто из спасенных не пострадал.

Трещина во льду около мыса Свободный в заливе Мордвинова возникла из-за отлива и ветра, который дул в направлении от берега. В результате на дрейфующей льдине оказались около 600 рыбаков. Некоторым из них самостоятельно удалось добраться до берега, на помощь остальным были направлены 20 спасателей и 16 единиц техники.