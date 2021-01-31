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В Петербурге полицейские оттеснили протестующих от здания парламента

Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

В Петербурге участники несанкцонированной акции протеста дошли до Мариинского дворца, где проводит заседания законодательное собрание — городской парламент, передает корреспондент РБК.

Изначально протестующие вышли на тротуар перед дворцом, однако позднее силовики оттеснили их. Сначала собравшихся выдавили от парадного входа, затем — в близлежащий переулок Антоненко и на набережную реки Мойки. Позже силовикам удалось очистить от них не только тротуар перед дворцом, но и площадь.

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Протестующие в Петербурге дошли до здания парламента спустя 2,5 часа после начала акции. Изначально они собирались выйти на Невский проспект, но утром 31 января вся магистраль оказалась перекрыта. Тогда участники решили выйти на Пионерскую площадь, где произошли первые столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Среди задержанных оказался и рэпер Оксимирон.

После этого протестующие по разным улицам двинули в центр, к Сенной площади. Там силовики выстроились в цепи и стали их задерживать. Полицейские применяли электрошокеры к протестующим, которые шли к Сенной. Кроме того, уже на самой площади во время задержаний один из полицейских достал табельный пистолет.

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Власти Петербурга к моменту публикации заметки не называли данных о числе задержанных и протестовавших. По данным «ОВД-Инфо» на 15:09, в городе были задержаны 211 человек.

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