В Петербурге полицейские оттеснили протестующих от здания парламента

После этого протестующие по разным улицам двинули в центр, к Сенной площади. Там силовики выстроились в цепи и стали их задерживать. Полицейские применяли электрошокеры к протестующим, которые шли к Сенной. Кроме того, уже на самой площади во время задержаний один из полицейских достал табельный пистолет.

Власти Петербурга к моменту публикации заметки не называли данных о числе задержанных и протестовавших. По данным «ОВД-Инфо» на 15:09, в городе были задержаны 211 человек.