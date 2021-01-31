В Петербурге полицейские оттеснили протестующих от здания парламента
В Петербурге участники несанкцонированной акции протеста дошли до Мариинского дворца, где проводит заседания законодательное собрание — городской парламент, передает корреспондент РБК.
Изначально протестующие вышли на тротуар перед дворцом, однако позднее силовики оттеснили их. Сначала собравшихся выдавили от парадного входа, затем — в близлежащий переулок Антоненко и на набережную реки Мойки. Позже силовикам удалось очистить от них не только тротуар перед дворцом, но и площадь.
Протестующие в Петербурге дошли до здания парламента спустя 2,5 часа после начала акции. Изначально они собирались выйти на Невский проспект, но утром 31 января вся магистраль оказалась перекрыта. Тогда участники решили выйти на Пионерскую площадь, где произошли первые столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Среди задержанных оказался и рэпер Оксимирон.