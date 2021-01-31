В Петербурге Оксимирона задержали на акции протеста в его день рождения

Санкт-Петербург (Фото: Александр Атасунцев / РБК)

Рэпера Оксимирона задержали на несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщила РБК менеджер артиста Евгения Муродшоева.

«Мирон задержан, насколько я знаю, сейчас его везут в отделение полиции; пока все, что могу сказать», — сказала Муродшоева.

Оксимирон принял участие в акции в свой день рождения, ему исполнилось 35 лет.

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В разных городах России 31 января проходят несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В Петербурге произошли стычки протестующих с силовиками, они начались, когда на Пионерской площади участники протестной акции попытались отбить задержанного у сотрудников правоохранительных органов. После этого те начали разгонять протестующих.