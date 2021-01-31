В Петербурге полицейский достал оружие на акции протеста

Фото: Александр Атасунцев / РБК

На Сенной площади в Санкт-Петербурге, где начались столкновения участников несанкционированного митинга с силовиками, сотрудник полиции достал табельное оружие. Об этом сообщает «Фонтанка».

На опубликованном изданием видео показано, как толпа закидывает полицейских снежками и скандирует: «Уходи!» В руках у одного из сотрудников правоохранительных органов виден пистолет.

После того как протестующие начали закидывать силовиков снежками, те стали применять спецсредства, пишет «Фонтанка». Как сообщает корреспондент РБК, одному из задержанных, к которому предположительно применили шокер, стало плохо и его без сознания отнесли в автозак.

Ранее столкновения полиции и участников акций в поддержку Навального в Петербурге произошли на Пионерской площади. По данным «ОВД-Инфо» на 14:21, в городе задержали 126 человек, а всего по стране — 1643.