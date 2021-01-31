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Отравление Навального ,  
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В Петербурге полицейский достал оружие на акции протеста

Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

На Сенной площади в Санкт-Петербурге, где начались столкновения участников несанкционированного митинга с силовиками, сотрудник полиции достал табельное оружие. Об этом сообщает «Фонтанка».

На опубликованном изданием видео показано, как толпа закидывает полицейских снежками и скандирует: «Уходи!» В руках у одного из сотрудников правоохранительных органов виден пистолет.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

После того как протестующие начали закидывать силовиков снежками, те стали применять спецсредства, пишет «Фонтанка». Как сообщает корреспондент РБК, одному из задержанных, к которому предположительно применили шокер, стало плохо и его без сознания отнесли в автозак.

Ранее столкновения полиции и участников акций в поддержку Навального в Петербурге произошли на Пионерской площади. По данным «ОВД-Инфо» на 14:21, в городе задержали 126 человек, а всего по стране — 1643.

Video

Среди задержанных оказался рэпер Мирон Федоров (Оксимирон), который вышел на несогласованный митинг в день своего 35-летия. Его доставили в отделение полиции.

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РБК направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

31 января в российских городах проходят несанкционированные митинги в поддержку Навального, которого арестовали по делу «Ив Роше». ФСИН требует заменить ему срок реальным, обвиняя в нарушении условий наказания. По данным «ОВД-Инфо» на 14:21, по всей стране были задержаны 1643 человека, в Санкт-Петербурге — 126. МВД пока не называло число задержанных по стране.

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