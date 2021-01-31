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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о 1,5 тыс. задержанных на протестах в России

Больше всего задержанных в Москве, Красноярске и Владивостоке. На предыдущей несанкционированной акции в поддержку Навального, 23 января, по всей России задержали более 4 тыс. человек
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В ходе несогласованных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 1502 человека, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 14:03 мск.

Больше всего задержанных в Москве (307), следом идут Красноярск (147), Владивосток (117), Новосибирск (99) и Санкт-Петербург (97).

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в столице задержаны порядка 120 человек, отметив, что на несогласованной акции практически нет несовершеннолетних, передает «Интерфакс».

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 31 января правозащитники сообщали, что только в Сибири и на Дальнем Востоке силовики задержали более 400 сторонников Навального. Митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Красноярске, Новосибирске.

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Столкновения с ОМОНом и задержания произошли и в Санкт-Петербурге на Пионерской площади, после того как протестующие пытались отбить у силовиков одного из задержанных. Среди последних оказался и рэпер Мирон Федоров (Оксимирон), который вышел на митинг в свой день рождения. Его увезли в отделение полиции.

Новая акция в поддержку Навального. Главное
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В Москве задерживали члена Совета по правам человека журналиста Николая Сванидзе. По его словам, полицейские не обратили внимания на объяснения и провели в автозак. Он провел там около 20 минут, после чего был отпущен.

31 января в России проходят несанкционированные митинги в поддержку Навального, который был арестован после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным из-за нарушения условий испытательного срока. Предыдущие несогласованные акции сторонников оппозиционера проходили 23 января, тогда полиция задержала свыше 4 тыс. человек по всей стране, сообщали в «ОВД-Инфо».

Автор
Михаил Котляр
При участии
Роман Кирьянов
протесты задержание Алексей Навальный
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