Правозащитники сообщили о 1,5 тыс. задержанных на протестах в России

Больше всего задержанных в Москве, Красноярске и Владивостоке. На предыдущей несанкционированной акции в поддержку Навального, 23 января, по всей России задержали более 4 тыс. человек

Фото: Владислав Шатило / РБК

В ходе несогласованных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 1502 человека, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 14:03 мск.

Больше всего задержанных в Москве (307), следом идут Красноярск (147), Владивосток (117), Новосибирск (99) и Санкт-Петербург (97).

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в столице задержаны порядка 120 человек, отметив, что на несогласованной акции практически нет несовершеннолетних, передает «Интерфакс».