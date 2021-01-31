На площади трех вокзалов в Москве произошли стычки протестующих и ОМОНа

После столкновений с правоохранителями участники несогласованной акции в поддержку Навального выдвинулись в направлении станций метро «Красносельская» и «Сокольники»

Фото: РБК

В Москве на Комсомольской площади (также известна как площадь трех вокзалов) произошли столкновения между протестующими и полицейскими, передает корреспондент РБК.

Стычки произошли между зданиями Ленинградского и Ярославского вокзалов, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом Avtozak LIVE.

После столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него, сообщает корреспондент РБК. Она также оттеснила протестующих, которые шли к Комсомольской площади со стороны станции Каланчевская и по Каланчевской улице.

Корреспонденты РБК сообщают о массовых задержаниях у площади и в Орликовом переулке.