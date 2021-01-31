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Отравление Навального ,  
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На площади трех вокзалов в Москве произошли стычки протестующих и ОМОНа

После столкновений с правоохранителями участники несогласованной акции в поддержку Навального выдвинулись в направлении станций метро «Красносельская» и «Сокольники»
Фото: РБК
Фото: РБК

В Москве на Комсомольской площади (также известна как площадь трех вокзалов) произошли столкновения между протестующими и полицейскими, передает корреспондент РБК.

Стычки произошли между зданиями Ленинградского и Ярославского вокзалов, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом Avtozak LIVE.

После столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него, сообщает корреспондент РБК. Она также оттеснила протестующих, которые шли к Комсомольской площади со стороны станции Каланчевская и по Каланчевской улице.

Корреспонденты РБК сообщают о массовых задержаниях у площади и в Орликовом переулке.

Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

После задержаний протестующие направились в сторону станций метро «Красносельская» и «Сокольники». Около «Красносельской» дорогу участникам акции преградили сотрудники полиции.

Ранее людей задерживали на Чистых прудах и Сухаревской площади. По данным «ОВД-Инфо» на 14:03, в Москве задержали 307 человек, столичный омбудсмен Татьяна Потяева заявила о порядка 120 задержанных. Всего по стране правозащитники из «ОВД-Инфо» насчитали 1509 задержанных.

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Новая акция в поддержку Навального. Главное
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Фото:Владислав Шатило / РБК

31 января в России проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Оппозиционера задержали и арестовали после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН считает, что Навальный нарушил условия наказания по делу «Ив Роше», и требует заменить ему условный срок реальным.

Предыдущие несанкционированные митинги были в прошлую субботу, 23 января. Тогда также происходили столкновения протестующих с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 4 тыс. человек, возбуждено несколько десятков уголовных дел.

Авторы
Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина, Григорий Набережнов, Михаил Котляр
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