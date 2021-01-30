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Россия и Иран договорились о поставках вакцины против коронавируса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Представители России и Ирана подписали договор о сотрудничестве по вакцине «Спутник V». Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, его слова приводит агентство ИРНА.

«Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — сказал Джалали.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По словам посла, первая партия вакцины должна быть поставлена в Иран до 4 февраля. Вторая партия препарата отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля, добавил Джалали.

Также он рассказал, что стороны договорились о производстве российской вакцины совместно с иранскими специалистами. «В ближайшие десять дней в Москву приедет делегация Минздрава Ирана, которая проведет переговоры по этому вопросу», — уточнил посол.

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Ранее, 26 января, российская вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Иране. При этом власти страны ввели запрет на импорт американских и британских вакцин.

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Российскую вакцину «Спутник V» уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Алжире, Аргентине, Боливии, Венесуэле и Парагвае. 21 января Венгрия стала первой страной ЕС, разрешившей применение препарата.

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