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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Гвинее, это вторая африканская страна, одобрившая препарат. О регистрации говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который наравне с Центром Гамалеи выступает разработчиком препарата.

«Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России», — уточняется в сообщении.

Президент Гвинеи Альфа Конде 16 января первым среди мировых лидеров привился российской вакциной. Кроме него, препарат использовали 19 высокопоставленных должностных лиц государства.

Республика получила от России 55 пробных доз «Спутника V», первая партия прибыла в страну 30 декабря. Гвинейские специалисты проверяли средство на людях старше 50 лет.