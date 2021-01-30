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В Вануату задержали экипаж российской яхты

Власти островного государства Вануату, которое расположено в южной части Тихого океана, задержали экипаж российской яхты по подозрению в незаконном нахождении в водах государства. Об этом сообщает телеканал France24 со ссылкой на местную полицию.

По данным береговой охраны, 19 января были задержаны две китайские лодки по подозрению в незаконной ловле рыбы. Во время переправки китайских судов в порт была замечена российская яхта, находившаяся недалеко от города Луганвиль. Экипаж в составе трех россиян был задержан и направлен в порт столицы республики Порт-Вилу.

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Фото:Андрей Шапран / РИА Новости

Посольство России в Австралии сообщило, что задержанная российская яхта «Милонга» совершала кругосветное путешествие. В дипломатической миссии рассказали, что судно зашло в территориальные воды Вануату 23 января, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива, передал ТАСС.

Экипаж яхты находится на карантине в связи с ограничениями по коронавирусу. В посольстве выразили надежду, что в скором времени власти Вануату выдадут для российского судна разрешение и оно покинет порт.

Ранее сообщалось, что в Гвинейском заливе у побережья Нигерии пираты захватили грузовое судно Mozart. Судно шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун. Пираты взяли в заложники 15 моряков, еще одного из членов экипажа нападавшие убили. Отмечалось, что погибшим оказался гражданин Азербайджана, остальные моряки — из Турции.

кругосветное путешествие яхта Вануату
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