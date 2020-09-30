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В Испании задержали болгар и россиян за перевозку гашиша на яхтах

В рамках операции власти Испании изъяли более 30 т наркотиков
Фото:Javier Barbancho / Reuters
Фото: Javier Barbancho / Reuters

Полиция Испании провела операцию и пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков по морю. В сообщении правоохранительных органов указывается, что всего были задержаны девять граждан Болгарии и России.

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Операция готовилась в течение нескольких месяцев при помощи правоохранительных органов Греции, Италии и Нидерландов. За это время удалось выяснить названия яхт, на которых перевозили наркотики. Кульминацией стала высадка полицейских на корабли в различных частях Атлантического океана (в том числе у берегов Канарских островов, в районе Гибралтара) и изъятие более 30 т гашиша. Общую стоимость яхт оценили примерно в €5 млн.

Имена задержанных в полиции не назвали. РБК направил запрос в посольство России в Испании.

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В Мадриде считают, что речь идет о самой крупной преступной группировке из Восточной Европы, которая занималась морской контрабандой наркотиков. Указывается, что ее особенностью было использование дорогостоящих прогулочных судов.

В испанской полиции отметили, что, несмотря на пандемию коронавируса, продавцы наркотиков продолжали свою деятельность в обычном режиме, а порой даже использовали определенные ограничения в области здравоохранения.

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В феврале 2018 года у берегов Кабо-Верде был задержан сухогруз ESER, в трюме которого удалось обнаружить 9,5 т кокаина. Моряки и капитан судна — жители Нижнего Новгорода, Мурманска и Санкт-Петербурга — были арестованы.

Автор
Артем Филипенок
При участии
Любовь Порываева
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