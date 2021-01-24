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В Гвинейском заливе пираты захватили в заложники 15 моряков

В Гвинейском заливе у побережья Нигерии пираты захватили грузовое судно Mozart. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, ссылаясь на капитана корабля.

По данным телеканала, судно шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун, в 181 километре от города Сан-Томе. Нападавшие взяли в заложники 15 моряков, еще одного злоумышленники убили. Пираты покинули корабль с пленными. Трое оставшихся моряков вывели судно в безопасную гавань. Отмечается, что погибшим оказался гражданин Азербайджана, остальные моряки из Турции.

Посольство подтвердило похищение пиратами россиянина в Гвинейском заливе
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

Также NTV сообщает, что с командиром корабля дважды связался президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что внимательно следит за процессом, а также поручил принять меры по спасению похищенного экипажа корабля

В конце произошло нападение пиратов на танкер для транспортировки нефтепродуктов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. В момент нападения на судне находились, по разным данным, 22–23 члена экипажа, в том числе граждане России, Румынии и Филиппин. Сообщалось, что экипаж судна пытался избежать посадки пиратов на борт с помощью маневров уклонения, однако попытка оказалась неудачной. Четырех моряков пираты взяли в заложники. В начале января похищенных моряков, в числе которых были россияне, освободили.

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