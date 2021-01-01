Общество , 13 дек, 14:41
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На верфи в Мурманске загорелось рыболовецкое судно «Вега»
На рыболовецком судне «Вега», стоявшем на причале Мурманской судоверфи, произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
К 12:47 мск удалось локализовать возгорание и ликвидировать открытое горение. С судна эвакуировали трех человек, пострадавших нет, отметили в ведомстве.
Как сообщает агентство Nord-News, Северо-Западная транспортная прокуратуре организовала проверку по факту пожара. По информации ведомства, возгорание могло произойти при проведении сварочных работ.