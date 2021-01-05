Рыболовное судно потеряло ход в Охотском море
В Охотском море рыболовное судно потеряло ход, никто не пострадал. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.
«Средний рыболовный траулер «Герои Даманского» с 50 людьми на борту намотал сети на винт и потерял ход», — уточняется в сообщении.
Росрыболовство направит на место происшествия спасателей, но они смогут добраться до корабля только к вечеру завтрашнего дня. Пока рядом с судном находится плавучая база «Хотин», которая обеспечивает его безопасность.
Застрявшему траулеру ничего не угрожает. Метеоусловия остаются благоприятные, на море нет шторма, обледенения или сильного ветра. «Загрязнения окружающей среды и повреждения корпуса механизмов судна нет», — добавили в пресс-службе.