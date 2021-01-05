Рыболовное судно потеряло ход в Охотском море

Траулер намотал сети на винт. Спасатели смогут прибыть к нему не ранее следующего дня, пока экипажу ничего не угрожает

Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

В Охотском море рыболовное судно потеряло ход, никто не пострадал. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Средний рыболовный траулер «Герои Даманского» с 50 людьми на борту намотал сети на винт и потерял ход», — уточняется в сообщении.

Росрыболовство направит на место происшествия спасателей, но они смогут добраться до корабля только к вечеру завтрашнего дня. Пока рядом с судном находится плавучая база «Хотин», которая обеспечивает его безопасность.

Застрявшему траулеру ничего не угрожает. Метеоусловия остаются благоприятные, на море нет шторма, обледенения или сильного ветра. «Загрязнения окружающей среды и повреждения корпуса механизмов судна нет», — добавили в пресс-службе.