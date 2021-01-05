Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Пять стран-соседей Катара подписали с ним декларацию о солидарности Общество, 19:15 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 19:07 Путин обратился с просьбами к двум губернаторам Общество, 18:56 Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» Спорт, 18:34 Рыболовное судно потеряло ход в Охотском море Общество, 18:28 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 18:17 В Петербурге карета въехала в стоявшие на светофоре машины. Видео Общество, 18:14 Сиквел «Последнего богатыря» собрал рекордную кассу в «ковидную» эпоху Технологии и медиа, 18:00 РБК Pro: как пандемия загоняет предпринимателей в депрессию Pro, 17:56 Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции Общество, 17:52 WSJ узнал о достижении России и саудитами компромисса по добыче нефти Экономика, 17:47 В Ярославской области житель залез на елку и упал с украшениями. Видео Общество, 17:39 Голикова раскрыла планы по строительству детских садов в 2021 году Общество, 17:32 Испортивший 500 доз вакцины против коронавируса в США верил в заговоры Общество, 17:25
Общество ,  
0 

Рыболовное судно потеряло ход в Охотском море

Траулер намотал сети на винт. Спасатели смогут прибыть к нему не ранее следующего дня, пока экипажу ничего не угрожает
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости
Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

В Охотском море рыболовное судно потеряло ход, никто не пострадал. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Средний рыболовный траулер «Герои Даманского» с 50 людьми на борту намотал сети на винт и потерял ход», — уточняется в сообщении.

Росрыболовство направит на место происшествия спасателей, но они смогут добраться до корабля только к вечеру завтрашнего дня. Пока рядом с судном находится плавучая база «Хотин», которая обеспечивает его безопасность.

У берегов Канады потерял ход российский контейнеровоз
Общество

Застрявшему траулеру ничего не угрожает. Метеоусловия остаются благоприятные, на море нет шторма, обледенения или сильного ветра. «Загрязнения окружающей среды и повреждения корпуса механизмов судна нет», — добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что судно потеряло ход в 130 км от поселка Октябрьский. На борту траулера 660 т мороженой рыбы.

Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт
Общество

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

В конце декабря в Баренцевом море из-за обледенения затонуло рыболовецкое судно «Онега» с 19 рыбаками на борту. Судну было более 40 лет. Члены экипажа рассказали, что авария произошла очень быстро, поэтому никто не успел воспользоваться спасательными средствами. Спасти удалось только двоих человек.

Авторы
Майя Бобенко, Анна Громова
Охотское море судно авария новости
Материалы по теме
Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт
Общество
В Баренцевом море затонуло судно с 19 рыбаками на борту
Общество
У берегов Канады потерял ход российский контейнеровоз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter