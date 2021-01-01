Посольство подтвердило похищение пиратами россиянина в Гвинейском заливе

Гражданин России был в числе моряков, похищенных пиратами в Гвинейском заливе. Эту информацию подтвердило посольство России в Республике Бенин и Тоголезской Республике.

«В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер «Agisilaos» было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четверых членов экипажа, включая гражданина России», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что российские дипломаты отслеживают развитие ситуации.

Ранее о похищении моряков с греческого судна, предназначенного для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS, 30 ноября сообщил новостной портал Maritime Bulletin.

Помимо гражданина России, на борту судна находились граждане Румынии и Филиппин. Отмечалось, что судно следовало под флагом Маршалловых островов из Пуант-Нуара (Республика Конго) в морской порт Ломе (Того, Западная Африка). В настоящее время судно находится в Ломе на якорной стоянке.

Управляющей компанией захваченного судна является греческая Capital Ship Management Corporation. Зарегистрированный владелец — Polarwind Maritime S.A. Судно было построено в 2006 году.

Это не первый случай нападения пиратов на судна в Гвинейском заливе за последнее время. Так, в начале сентября в результате пиратского нападения на судно Water Phoenix были похищены двое граждан. Информацию об их исчезновении подтвердило посольство России в Нигерии.