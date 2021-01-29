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Псаки уточнила подробности разговора Путина и Байдена о Навальном

Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал освободить оппозиционера Алексея Навального из-под ареста. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, как к этому уже публично призывала наша команда на протяжении последних нескольких недель», — отметила она, отвечая на вопрос, звонил ли Байден Путину специально, чтобы настоять на освобождении Навального.

Путин впервые поговорил с Байденом как с президентом США
Политика
Джо Байден

Путин и Байден поговорили впервые после инаугурации президента США 26 января. Официальные американская и российская версии содержания разговора несколько отличаются.

В пресс-службе президента России заявили, что беседа носила деловой и откровенный характер. Политики обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Белый дом заявил, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным
Политика
Джо Байден

Белый дом сообщил, что Байден выразил озабоченность по поводу деятельности российского руководства, включая заключение под стражу Алексея Навального.

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Американский лидер поднял и другие «вызывающие обеспокоенность вопросы»: сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, предполагаемое российское вмешательство в выборы 2020 года в США, обращение с протестующими со стороны российских силовиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал Байдену необходимые разъяснения насчет Навального.

Оппозиционера задержали 17 января сразу же, как он прилетел на родину из Германии, где был на лечении. Химкинский горсуд на выездном заседании в отделении полиции 18 января арестовал политика на 30 суток. ФСИН требует заменить условный срок Навального на реальный, так как он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в том числе в течение пяти месяцев, пока был за границей.

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