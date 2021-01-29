Псаки уточнила подробности разговора Путина и Байдена о Навальном

Джен Псаки (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал освободить оппозиционера Алексея Навального из-под ареста. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, как к этому уже публично призывала наша команда на протяжении последних нескольких недель», — отметила она, отвечая на вопрос, звонил ли Байден Путину специально, чтобы настоять на освобождении Навального.

Путин и Байден поговорили впервые после инаугурации президента США 26 января. Официальные американская и российская версии содержания разговора несколько отличаются.

В пресс-службе президента России заявили, что беседа носила деловой и откровенный характер. Политики обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.