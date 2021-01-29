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Белый дом заявил, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Джо Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается президента России Владимира Путина и действий российских властей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или своих опасений по поводу действий российского правительства», — заявила Псаки, комментируя состоявшийся ранее телефонный разговор двух лидеров.

Псаки также отметила, что Байден «не сдерживался», выражая обеспокоенность по поводу обращения с оппозиционером Алексеем Навальным и людьми, вышедшими на несанкционированные акции протеста в России.

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Алексей Навальный (в центре) у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, 18 января 2021г.

Путин и Байден переговорили по телефону 26 января впервые с момента инаугурации американского лидера. Как сообщили в Кремле, президенты обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь Белый дом передавал, что Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с Навальным.

Навального задержали сразу после его возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщала, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше».

В субботу, 23 января, по всей России прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. в Москве. В отношении нескольких людей, включая соратников Навального, возбудили уголовные дела.

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