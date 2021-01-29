Белый дом заявил, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Джо Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается президента России Владимира Путина и действий российских властей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или своих опасений по поводу действий российского правительства», — заявила Псаки, комментируя состоявшийся ранее телефонный разговор двух лидеров.

Псаки также отметила, что Байден «не сдерживался», выражая обеспокоенность по поводу обращения с оппозиционером Алексеем Навальным и людьми, вышедшими на несанкционированные акции протеста в России.

Путин и Байден переговорили по телефону 26 января впервые с момента инаугурации американского лидера. Как сообщили в Кремле, президенты обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь Белый дом передавал, что Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с Навальным.