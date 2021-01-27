Песков сообщил о данных Путиным разъяснениях Байдену по Навальному

Алексей Навальный (в центре) у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, 18 января 2021г. (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время телефонного разговора затронули ситуацию с российсим оппозиционером Алексеем Навальным по инициативе американского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», — сказал он.

На сайте Кремля в сообщении о разговоре Навальный не упоминается. Там указано, что лидеры обсудили внутренний украинский конфликт, иранскую ядерную программу, продление СНВ-3 и односторонний выход США из Договора по открытому небу. Путин и Байден также переговорили насчет сотрудничества в торгово-экономической сфере и борьбе с коронавирусом.