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Отравление Навального ,  
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Песков сообщил о данных Путиным разъяснениях Байдену по Навальному

Алексей Навальный (в центре) у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, 18 января 2021г.
Алексей Навальный (в центре) у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, 18 января 2021г. (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время телефонного разговора затронули ситуацию с российсим оппозиционером Алексеем Навальным по инициативе американского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», — сказал он.

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<p>Дмитрий Песков</p>

На сайте Кремля в сообщении о разговоре Навальный не упоминается. Там указано, что лидеры обсудили внутренний украинский конфликт, иранскую ядерную программу, продление СНВ-3 и односторонний выход США из Договора по открытому небу. Путин и Байден также переговорили насчет сотрудничества в торгово-экономической сфере и борьбе с коронавирусом.

Белый дом заявил, что Байден во время разговора «выразил озабоченность» по поводу деятельности российского руководства, включая заключение под стражу оппозиционера Алексея Навального. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре поднял вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая «отравление Алексея Навального и обращение с протестующими со стороны российских сил безопасности».

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Навального задержали в рамках дела «Ив Роше» в аэропорту сразу же по прилету в Россию 17 января. Оппозиционер вернулся из Берлина, где был на лечении. ФСИН просит заменить его условный срок на реальный, так как Навальный нарушил условия испытательного срока. Политика арестовали 18 января на 30 суток.

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