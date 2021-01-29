Путин поручил проработать вопрос о доплате кураторам техникумов и училищ
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопрос о доплатах за классное руководство в техникумах, колледжах и училищах, сообщается на сайте Кремля.
Доплачивать кураторам планируют из федерального бюджета.
Президент также назначил крайний срок, к которому поручение должно быть выполнено — 15 марта 2021 года.
Кроме того, глава государства поручил председателю правительства создать постоянно обновляемый единый ресурс для учебников и иных учебных пособий. Срок выполнения этого поручения более длительный — до 1 сентября 2022 года.