Путин поручил проработать вопрос о доплате кураторам техникумов и училищ

В январе 2021 года в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин выступил с предложением доплачивать за классное руководство работникам средних образовательных учреждений. Первые выплаты, которые составили 5 тыс. руб. в месяц, учителя школ получили в сентябре 2020 года. В ноябре 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин распространил право получать надбавку и на классных руководителей в подведомственных школах МВД, МИД и Минкульта.

12 января Путин на совещании с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым заявил, что во время прямой линии получал жалобы на отсутствие выплат. Кравцов предположил, что жаловались не получающие выплаты работники учреждений среднего профессионального образования, которые также занимаются воспитательной работой, и заявил, что эта проблема уже прорабатывается в правительстве. Также министр сообщил, что выплаты уже получают около 810 тыс. человек.

К учреждениям среднего профессионального образования относятся профессионально-технические училища и колледжи.