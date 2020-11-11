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Выплаты за классное руководство распространили на подведомственные школы

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустил постановил, чтобы педагоги всех российских школ получали выплаты за классное руководство. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

«Вознаграждение в 5 тыс. руб. теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти», — уточнили в кабмине, пояснив, что речь идет об МЧС, о МИДе и Минкультуры.

Решение о выплатах за классное руководство было принято по поручению президента России Владимира Путина, который во время своего послания Федеральному собранию в январе этого года предложил доплачивать классным руководителям надбавку в размере 5 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Ее начали выплачивать с 1 сентября.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Как сообщил в конце августа замминистра просвещения России Виктор Басюк, выплата за классное руководство будет производиться отдельно от зарплаты, чтобы педагоги смогли видеть, что никакие другие надбавки им не снизили и не отменили.

Замминистра отметил, что сейчас обязанности по классному руководству есть у 74% российских школьных педагогов.
 


 
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