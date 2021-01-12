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Кравцов заявил о проработке вопроса о доплатах преподавателям колледжей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вопрос о доплатах занимающимся воспитательной работой в техникумах и колледжах, аналогичных доплатам за классное руководство в школах, прорабатывается. Об этом заявил во вторник глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Президент обратил внимание Кравцова на поступившие во время пресс-конференции жалобы, связанные с выплатами за классное руководство. «Я читал, некоторые ваши коллеги обращают внимание и жалуются на то, что им эти деньги (за классное руководство. — РБК) не выплачивают», — сказал Путин.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Кравцов отметил, что вопрос о выплатах за классное руководство находится на постоянном контроле. С 1 сентября адресные доплаты получают 810 тыс. классных руководителей, отметил глава министерства.«Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть», — сказал министр.

Кравцов отметил, что надбавки выплачиваются учителям средних школ, однако в техникумах и колледжах также занимаются воспитательной работой. «Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в Правительстве решаем. Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем», — добавил он.

Также на встрече президент попросил Кравцова доложить о готовности школ к онлайн-работе. Путин напомнил о планах оснастить все школы страны скоростным интернетом уже в текущем году.

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В ответ Кравцов рассказал о создании в российских школах цифровой образовательной среды с отечественной системой видео-конференц-связи и социальной сети для общения учеников, учителей и родителей. «Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», — добавил министр.

Путин предложил с 1 сентября доплачивать классным руководителям во время своего послания Федеральному собранию год назад. По его словам, доплата должна составлять не менее 5 тыс. руб. В июле Кравцов объявил, что с 1 сентября 2020 года доплаты будут выплачиваться в размере 5 тыс. руб. Он добавил, что при этом не будут отменены существующие региональные или муниципальные выплаты.

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