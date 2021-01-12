Кравцов заявил о проработке вопроса о доплатах преподавателям колледжей

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Вопрос о доплатах занимающимся воспитательной работой в техникумах и колледжах, аналогичных доплатам за классное руководство в школах, прорабатывается. Об этом заявил во вторник глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Президент обратил внимание Кравцова на поступившие во время пресс-конференции жалобы, связанные с выплатами за классное руководство. «Я читал, некоторые ваши коллеги обращают внимание и жалуются на то, что им эти деньги (за классное руководство. — РБК) не выплачивают», — сказал Путин.

Кравцов отметил, что вопрос о выплатах за классное руководство находится на постоянном контроле. С 1 сентября адресные доплаты получают 810 тыс. классных руководителей, отметил глава министерства.«Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть», — сказал министр.

Кравцов отметил, что надбавки выплачиваются учителям средних школ, однако в техникумах и колледжах также занимаются воспитательной работой. «Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в Правительстве решаем. Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем», — добавил он.