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Общество ,  
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Что изменится в законах в сентябре 2020 года

В сентябре вступит в силу ряд законов, касающихся разных сфер жизни, в том числе школьного питания и автострахования. Главные нововведения — в обзоре РБК
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Школа

1 сентября начнется поэтапная реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. В соответствии с ним детей должны обеспечивать горячим блюдом (не считая горячего напитка) не реже раза в день. Переходный период должен завершиться 1 сентября 2023 года.

С 1 сентября учителям начнут выплачивать надбавку 5 тыс. руб. за классное руководство (за два класса и больше — 10 тыс. руб.) из федерального бюджета.

ОСАГО

С 5 сентября тарифный коридор ОСАГО расширится на 10%. Минимальная стоимость для легковых автомобилей физлиц составит 2471 руб., максимальная — 5436 руб. В августе вступили в силу поправки об индивидуализации тарифов гражданского автострахования.

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Финансы
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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1 сентября вступает в силу закон, в соответствии с которым при полном досрочном погашении кредита заемщик может вернуть часть страховой премии по договору личного страхования.

Банкротство физлиц

С 1 сентября вступают в силу поправки, упрощающие доступ к процедуре банкротства физлиц. Сейчас она производится в судебном порядке для граждан, чей долг превышает 500 тыс. руб. Теперь появится возможность заявить о банкротстве через многофункциональный центр услуг, если долг составляет от 50 до 500 тыс. руб. и уже доказано, что у гражданина нет имущества или средств для погашения.

Индивидуальное предпринимательство

С 1 сентября заработает закон, позволяющий регистрирующему органу исключать ИП из единого реестра, если предприниматель в течение 15 месяцев не представлял отчетность и имеет недоимку и задолженность. В таком случае должно быть опубликовано решение о признании ИП недействующим. Он будет исключен из реестра, если в течение месяца после опубликования предприниматель или другие заинтересованные лица не направят заявлений в соответствующий орган.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: ОСАГО, школы, 1 сентября, банкротство физлиц
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