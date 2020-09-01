Что изменится в законах в сентябре 2020 года

В сентябре вступит в силу ряд законов, касающихся разных сфер жизни, в том числе школьного питания и автострахования. Главные нововведения — в обзоре РБК

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Школа

1 сентября начнется поэтапная реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. В соответствии с ним детей должны обеспечивать горячим блюдом (не считая горячего напитка) не реже раза в день. Переходный период должен завершиться 1 сентября 2023 года.

С 1 сентября учителям начнут выплачивать надбавку 5 тыс. руб. за классное руководство (за два класса и больше — 10 тыс. руб.) из федерального бюджета.

ОСАГО

С 5 сентября тарифный коридор ОСАГО расширится на 10%. Минимальная стоимость для легковых автомобилей физлиц составит 2471 руб., максимальная — 5436 руб. В августе вступили в силу поправки об индивидуализации тарифов гражданского автострахования.