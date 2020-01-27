Путин поручил утвердить порядок доплат учителям за классное руководство

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить порядок выплат ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тыс. руб. учителям за классное руководство. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству России, а также исполнительным органам власти субъектов Федерации. Выплаты педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций предполагается делать за счет средств федерального бюджета. Кроме того, ранее установленные региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, говорится в документе.

Выплачивать педагогам вознаграждение президент поручил начиная с 1 сентября 2020 года.

С предложением доплачивать учителям за классное руководство Владимир Путин выступил 15 января в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Президент отметил, что на классных руководителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки, считает президент.