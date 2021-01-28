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Пандемия коронавируса ,  
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В Центре Гамалеи оценили иммунологическую эффективность «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Эффективность вакцины «Спутник V» по выработке клеточного иммунитета близка к 100%, заявила на онлайн-собрании научного совета Российской академии наук старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Дарья Егорова.

Егорова представила данные по разным типам эффективности препарата — иммунологической и эпидемиологической. «Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа превышает 98%, а по клеточному иммунитету она стремится к 100%», — заявила она.

Эпидемиологическая же эффективность «Спутника V» составляет более 91% независимо от пола и возраста, сказала Егорова.

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Фото:sputnikvaccine.com

В ноябре в центре имени Гамалеи заявили, что эффективность препарата составила 95% на 42-й день после первой инъекции. Ранее второй промежуточный анализ данных клинического исследования на 28-й день после первой инъекции показал эффективность 91,4%.

«Спутник V» — российская векторная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Центром имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрированная в России в августе 2020 года.

Вакцина на данный момент зарегистрирована более чем в десяти странах ближнего зарубежья, Азии и Европы, в скором времени ее должны зарегистрировать еще 25 стран.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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