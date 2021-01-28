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Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию «с автоматом в руках»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента РБ / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности исполнять «конституционную обязанность» защищать страну, в том числе «на танке, на БМП или с автоматом в руках». Его слова передает агентство БелТА.

«И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

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По его словам, среди «несогласных» есть и нарушители закона». «Под это подлезли многие, и особенно боевики — группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране», — сказал глава государства.

Ранее в ходе выступления Лукашенко сравнил протесты в России с протестами в Белоруссии. По его словам, Белоруссия служила «трамплином» для раскачки ситуации в России. «Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую», — сказал он.

В ходе протестов Лукашенко дважды появлялся с автоматом в руке. По его собственным словам, таким образом он хотел показать, что он «не трус». Также он рассказал о том, что его пресс-секретарь предупредила об угрозе снайперского выстрела по президенту. «Но я должен был выйти и поблагодарить этих ребят (из ОМОНа, который стоял в оцеплении. — РБК). Вот и вся конспирология», — пояснял он.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после окончания голосования на президентских выборах 9 августа. Сначала происходили столкновения с силами правопорядка, они сопровождались задержаниями. Евросоюз и еще несколько стран не признали результаты выборов и победу Лукашенко, они требовали освободить задержанных протестующих. Москва итоги выборов признала.

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