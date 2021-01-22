Лукашенко исключил возможность Белоруссии «рухнуть на колени»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 12:37
Как купить одежду с помощью цифровой примерочной Индустрия 4.0, 17:20  Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 17:18 «Дом.рф» признал льготную ипотеку молодежным продуктом Недвижимость, 17:15 Организаторы назвали новую дату боя между Чудиновым и Чилембой Спорт, 17:05 Еще одного норильского чиновника задержали после схода лавины Общество, 17:03 Под конец 2020 года россияне купили валюту почти на $5 млрд Финансы, 16:57 Bloomberg узнал о схеме поставки венесуэльской нефти в Китай Бизнес, 16:51 Как Байден и другие президенты меняли Овальный кабинет. Фотогалерея Общество, 16:50  Алексей Березуцкий присоединился к брату в тренерском штабе ЦСКА Спорт, 16:49 Каким будет стадион на месте рухнувшего в Петербурге спорткомплекса Недвижимость, 16:40 Александр Логинов выиграл гонку на этапе Кубка мира по биатлону Спорт, 16:40 Экс-акционер банка Прохорова заявил о потере доли без компенсации Финансы, 16:37 Лукашенко исключил возможность Белоруссии «рухнуть на колени» Политика, 16:36 Каких ошибок стоит избегать при внедрении искусственного интеллекта Pro, 16:34
Политика ,  
0 

Лукашенко исключил возможность Белоруссии «рухнуть на колени»

Александр Лукашенко и Леонид Заяц
Александр Лукашенко и Леонид Заяц (Фото: president.gov.by)

Белоруссия «не рухнет на колени» в условиях давления «изнутри и извне», пандемии и неопределенностей в мировой экономике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

По его словам, неизвестно, как будут развиваться экономика, пандемия, глобальные процессы в мире. «Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое» — заявил Лукашенко.

Лукашенко объяснил протесты закрытыми границами
Политика
Фото:AP

В августе 2020 года после выборов президента страны, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались протесты. Белорусская оппозиция не признала итоги выборов, считая победителем его конкурента Светлану Тихановскую. Ряд стран Евросоюза Лукашенко законным президентом не признали, а также потребовали освободить задержанных на акциях. Россия признала итоги белорусских выборов.

Сам Лукашенко заявлял, что протесты были спланированы США при участии европейских стран. Он также говорил, что противники властей Белоруссии «травят» его страну, чтобы затем оказать давление на Россию.

Александр Лукашенко Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко счел санкции Запада в отношении Белоруссии «бандитскими»
Политика
Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию
Политика
Лукашенко рассказал о поиске белорусами ответа на вопрос «чего мы хотим»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter