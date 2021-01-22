Лукашенко исключил возможность Белоруссии «рухнуть на колени»

Александр Лукашенко и Леонид Заяц (Фото: president.gov.by)

Белоруссия «не рухнет на колени» в условиях давления «изнутри и извне», пандемии и неопределенностей в мировой экономике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

По его словам, неизвестно, как будут развиваться экономика, пандемия, глобальные процессы в мире. «Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое» — заявил Лукашенко.

В августе 2020 года после выборов президента страны, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались протесты. Белорусская оппозиция не признала итоги выборов, считая победителем его конкурента Светлану Тихановскую. Ряд стран Евросоюза Лукашенко законным президентом не признали, а также потребовали освободить задержанных на акциях. Россия признала итоги белорусских выборов.

Сам Лукашенко заявлял, что протесты были спланированы США при участии европейских стран. Он также говорил, что противники властей Белоруссии «травят» его страну, чтобы затем оказать давление на Россию.