Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России

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Белоруссия должна была стать «трамплином» для атаки западных стран на Россию из-за рубежа, поэтому в ней планировалась быстрая «победа», в то время как Россию будут раскачивать долго. Такую точку зрения на несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас, <...> и что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

«Отличие между белорусскими событиями и российскими — вот увидите — их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — продолжил он.

«Все делают, как у нас, за исключением [того, что] игра будет вдолгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится — не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть вдолгую. Это не пацаны. Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России», — заверил Лукашенко.