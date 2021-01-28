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Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России

Видео: Telegram-канал: Пул Первого
Видео: Telegram-канал: Пул Первого
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Белоруссия должна была стать «трамплином» для атаки западных стран на Россию из-за рубежа, поэтому в ней планировалась быстрая «победа», в то время как Россию будут раскачивать долго. Такую точку зрения на несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас, <...> и что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

«Отличие между белорусскими событиями и российскими — вот увидите — их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — продолжил он.

«Все делают, как у нас, за исключением [того, что] игра будет вдолгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится — не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть вдолгую. Это не пацаны. Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России», — заверил Лукашенко.

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При этом Лукашенко призвал своих подчиненных не расслабляться. «Хотя наиболее яркие проявления протестной активности мы пресекли, поводов для самоуспокоения я не вижу. <...> Самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим. Которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее», — подчеркнул президент Белоруссии.

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Совещание у президента было посвящено вопросам совершенствования законодательства.

Глава государства в начале совещания отметил, что прошедший год стал по многим аспектам поучительным. «Шествия протестунов, призывы к забастовкам на предприятиях, диверсии на железной дороге, угрозы и насилие в отношении представителей власти, хакерские атаки на государственные информационные ресурсы и так далее. Это далеко не полный перечь того, с чем нам пришлось столкнуться», — констатировал белорусский лидер.

По его словам, Белоруссии нужно учиться у России, как поступать в таких случаях. «Говорят, Путин повторяет то, что делал Лукашенко. Да нет, нам надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи, и не только в плане силового компонента», — заметил он.

Материал дополняется.

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