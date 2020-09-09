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Лукашенко объяснил «конспирологию» своего появления с автоматом

После облета Минска с автоматом в руках Лукашенко уговаривали не выходить из воздушного судна из-за опасений огня снайперов. Об этом президент рассказал в интервью российским журналистам

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Охрана белорусского президента Александра Лукашенко и его пресс-секретарь опасались снайперского огня по главе государства, когда тот совершал облет Минска на вертолете во время протестных акций. Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналистам российских СМИ.

Главе республики задали вопрос, что означают кадры, на которых он и его младший сын Николай с оружием в руках выходят из вертолета.

«Вы так и не разгадали? Это очень просто. Знаю, что в это время на одном известном канале многие увидели за час до этого появления (Лукашенко и его сына с автоматами. — РБК), что дети президента в Ростове, президент бежал, президент трус. [Если бы вы оказались на моем месте], какие ваши действия? Я показал, что я на месте, и я не трус, и я не боюсь», — ответил Лукашенко.

Появилось новое фото Лукашенко с автоматом на фоне резиденции
Политика
Александр Лукашенко

Он пояснил, что во Дворце независимости расположен ситуационный центр, который отслеживает все происходящее в Минске. И когда протестующие впервые выдвинулись к резиденции главы государства, Лукашенко решил, что должен посмотреть на это с воздуха.

«Я сажусь в вертолет, но американцы из космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они (протестующие. — РБК) побежали, начали расходиться», — заявил Лукашенко.

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Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих
Политика

После приземления его отговаривали выходить из воздушного судна. «Меня моя пресс-секретарь держала, чтобы я не выходил, потому что, говорит, а вдруг — снайпер? Но я должен был выйти и поблагодарить этих ребят (из ОМОНА, который стоял в оцеплении. — РБК). Вот и вся конспирология», — резюмировал президент республики.

23 августа пресс-служба Лукашенко распространила запись того, как он прилетает в свою резиденцию на вертолете. На кадрах видно, что президент и его 15-летний сын Николай в полной боевой амуниции держат в руках автоматы. Перед этим ко Дворцу независимости подошли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, автомат
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