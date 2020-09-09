Лукашенко объяснил «конспирологию» своего появления с автоматом

После облета Минска с автоматом в руках Лукашенко уговаривали не выходить из воздушного судна из-за опасений огня снайперов. Об этом президент рассказал в интервью российским журналистам

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Охрана белорусского президента Александра Лукашенко и его пресс-секретарь опасались снайперского огня по главе государства, когда тот совершал облет Минска на вертолете во время протестных акций. Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналистам российских СМИ.

Главе республики задали вопрос, что означают кадры, на которых он и его младший сын Николай с оружием в руках выходят из вертолета.

«Вы так и не разгадали? Это очень просто. Знаю, что в это время на одном известном канале многие увидели за час до этого появления (Лукашенко и его сына с автоматами. — РБК), что дети президента в Ростове, президент бежал, президент трус. [Если бы вы оказались на моем месте], какие ваши действия? Я показал, что я на месте, и я не трус, и я не боюсь», — ответил Лукашенко.