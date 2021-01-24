Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. за организацию акции 23 января

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение порядка проведения акции, которая прошла 23 января. Об этом сообщила Соболь в Twitter.

«Штраф 20 000 рублей по статье 20.2 КОАП РФ, уже на свободе!», — написала она.

Соболь задержали 23 января, через несколько минут после того, как она приехала на Пушкинскую площадь в Москве. Для Соболь это стало вторым задержанием за последние несколько дней. В четверг, 21 января, ее задержали за призывы выходить на несанкционированные митинги. На следующий день суд оштрафовал оппозиционерку на 250 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.