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Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. за организацию акции 23 января

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение порядка проведения акции, которая прошла 23 января. Об этом сообщила Соболь в Twitter.

«Штраф 20 000 рублей по статье 20.2 КОАП РФ, уже на свободе!», — написала она.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Соболь задержали 23 января, через несколько минут после того, как она приехала на Пушкинскую площадь в Москве. Для Соболь это стало вторым задержанием за последние несколько дней. В четверг, 21 января, ее задержали за призывы выходить на несанкционированные митинги. На следующий день суд оштрафовал оппозиционерку на 250 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В субботу, 23 января, в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным правозащитников к 00:00, всего в России были задержаны 3068 человек.

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