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Крипто
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Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36
(+0,99)
Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41
(+1,44)
Инвестиции, 22 янв, 12:37
Столкновения ОМОН с протестующими в Москве. Видео
Политика, 15:00
РФПИ опроверг покупку мексиканским бизнесменом 2 млн доз «Спутник V»
Бизнес, 14:56
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
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Роскомнадзор сообщил об удалении 89% призывов на митинги из соцсетей
Технологии и медиа, 14:50
Задержание Любови Соболь в Москве. Видео
Политика, 14:45
В МВД оценили число участников акции протеста в Москве
Политика, 14:44
Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины
РБК и МегаФон, 14:44
В МВД пообещали проверить все провокации на митингах
Политика, 14:40
Любовь Соболь задержали на Пушкинской площади в Москве
Политика, 14:36
Операторы связи ответили на сообщения о неполадках в день митинга
Общество, 14:29
Умер экс-главком ВМФ Феликс Громов
Общество, 14:22
Норвежская лыжница выиграла первую гонку Кубка мира после возвращения
Спорт, 14:13
Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Политика, 14:09
Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика, 14:05
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Отравление Навального
,
23 янв, 14:45
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Задержание Любови Соболь в Москве. Видео
В Москве на акции протеста задержали сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Накануне, 22 января, ее уже задерживали и оштрафовали на 250 тыс. руб.
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задержание
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Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
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