ФСБ показала материалы вынесенного в 1946 году в Киеве приговора нацистам

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ФСБ России обнародовала материалы приговора 1946 года нацистам, вынесенного военным трибуналом Киевского военного округа за геноцид мирного населения на Украине во время Великой Отечественной войны. Снимки материалов дела опубликовало «РИА Новости».

Двенадцать нацистов были приговорены к смертной казни через повешение, еще трое получили сроки от 15 до 20 лет. Их признали виновными в массовых расстрелах, насилии над мирными жителями и военнопленными, разрушении городов и сел.

Так, среди приговоренных к казни был группенфюрер СС Пауль Шеер, начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей. Согласно материалам, он проводил карательные акции против мирного населения, руководил расстрелами в Бабьем Яру. Другой нацист — группенфюрер СС Карл Буркхардт, бывший военный комендант Киева, организовал шесть лагерей военнопленных и отвечал за насильственную отправку в Германию 25 тыс. женщин и 3 тыс. горняков. Их и еще 10 нацистов казнили на площади Калинина (Майдан Незалежности) в Киеве 29 января 1946 года.

В декабре 2020 года «Новая газета» сообщила о планах следователей допросить пожилых людей, которые могли стать свидетелями преступлений нацистов, в том числе массовых расстрелов, убийств голодом и захоронений заживо мирных жителей в 15 населенных пунктах Сталинградской области.