Путин призвал не допустить искажения роли спецслужб в разгроме нацистов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин заявил, что нужно противостоять попыткам исказить роль советских спецслужб в разгроме нацизма. Об этом глава государства сказал во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) по случаю Дня работника органов безопасности. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Наша общая задача — противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны», — отметил Путин.

В стране по праву гордятся «славными страницами истории» органов безопасности и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне склоняют голову перед теми, кто «поднимал бойцов в атаку» и «в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной войны», а также перед теми, кто «создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов».

Российский лидер призвал не забывать «об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа», но и помнить о том, что «эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России». Путин назвал органы безопасности одними из гарантов «суверенного, демократического, самостоятельного развития» российского общества и «его устойчивости перед любыми вызовами».