СБУ задержала в Киеве неонациста по прозвищу Гитлер

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве деятельность группы последователей австралийского террориста Брентона Тарранта, который в марте 2019 года убил в мечетях города Крайстчерча более 50 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следствие установило, что лидером группировки был неонацист по прозвищу Гитлер.

«Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть для массового распространения материалов, в частности «манифеста» Б. Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве», — сообщили в СБУ.

По ее данным, «манифест» распространялся на украинском и русском языках в виде печатного издания. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов также изъяли средства связи, оргтехнику, с помощью которой распространялись террористические материалы, и неонацистскую символику.