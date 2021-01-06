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СБУ задержала в Киеве неонациста по прозвищу Гитлер

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве деятельность группы последователей австралийского террориста Брентона Тарранта, который в марте 2019 года убил в мечетях города Крайстчерча более 50 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следствие установило, что лидером группировки был неонацист по прозвищу Гитлер.

«Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть для массового распространения материалов, в частности «манифеста» Б. Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве», — сообщили в СБУ.

По ее данным, «манифест» распространялся на украинском и русском языках в виде печатного издания. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов также изъяли средства связи, оргтехнику, с помощью которой распространялись террористические материалы, и неонацистскую символику.

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Фото:Следственный комитет РФ

Задержанного подозревают в публичных призывах к совершению террористического акта (ч. 258-2 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по ней составляет три года лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

В марте 2019 года 28-летний австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерче. В результате атаки погиб 51 человек, десятки получили ранения. Во время нападения Таррант вел трансляцию происходящего в Facebook. Перед нападением он опубликовал манифест, в котором заявил о негативном отношении к мигрантам и другим расам.

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По подозрению в совершении теракта были задержаны три человека, однако двоих полиция отпустила, поскольку не нашла доказательств их причастности. Под стражей остался только Таррант. Сначала он признал свою вину, однако позже адвокаты подсудимого заявили, что тот не признает своей вины. В августе 2019 года Тарранта приговорили к пожизненному заключению.

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