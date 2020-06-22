Какие документы о войне Минобороны опубликовало за последние годы

О Сталинградской битве в июле 1942-го — феврале 1943 года.
О подвиге Александра Матросова в феврале 1943 года.
О Крымской наступательной операции в апреле—мае 1944 года.
Об освобождении Севастополя в мае 1944 года.
О Курской битве в июле—августе 1943 года.
Об освобождении Минска в июне—июле 1944 года.
Об освобождении Вильнюса в июле 1944 года.
Об освобождении Каунаса в июле—августе 1944 года.
Об освобождении Кишинева в августе 1944 года.
Об освобождении Бухареста и Румынии в августе—октябре 1944 года.
О словацком восстании в августе—октябре 1944 года.
Об освобождении Таллина в сентябре 1944 года.
Об освобождении Риги в сентябре—октябре 1944 года.
Об освобождении Белграда в октябре 1944 года.
Об освобождении Польши в 1944–1945 годах.
Об освобождении Варшавы в январе 1945 года.
Об освобождении Будапешта в феврале 1945 года.
Фото освобождавших Европу советских полководцев.
Фото советских полководцев, снятые перед Победой.
О Ялтинской конференции в феврале 1945 года.
Об освобождении Вены в апреле 1945 года.
Фото встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945 года.
О взятии Берлина в апреле—мае 1945 года.
Об освобождении Праги в мае 1945 года.
О Неизвестном солдате.
О премиях военным в годы войны.
О прототипах героев военных фильмов.
О военных подвигах женщин.
О советских летчиках в годы войны.
О советских артиллеристах в годы войны.
Фото повседневной жизни советских военачальников.