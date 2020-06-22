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Какие документы о войне Минобороны опубликовало за последние годы

Большая часть документов посвящена наступлению в 1944–1945 годах, но есть и сведения о начале войны, битвах под Москвой и Сталинградом. Ведомство опубликовало и сведения о Ялтинской конференции и фото быта советских полководцев
Погрузка личного состава в автомашины
Погрузка личного состава в автомашины (Фото: Минобороны РФ)

О пакте Молотова — Риббентропа в 1939 году.

О первом дне войны 22 июня 1941 года.

Об обороне Брестской крепости в июне—июле 1941 года.

Рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Фотогалерея 
<p>22 июня 1941 года из Москвы была передана директива народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко. За несколько часов до этого солдаты 90-го пограничного отряда Сокальской комендатуры задержали немецкого военнослужащего 221-го полка 15-й пехотной дивизии вермахта Альфреда Лискова, который вплавь пересек пограничную реку Буг. Он был доставлен в город Владимир-Волынский, где на допросе рассказал, что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет в наступление на всем протяжении советско-германской границы. Информация была передана вышестоящему командованию. ​</p> <p>Текст директивы:</p> <p>&laquo;Командующим 3-й, 4-й,10-й армий передаю приказ наркома обороны для немедленного исполнения:</p> <ol> <li>В течение 22&ndash;23 июня 1941&nbsp;г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО (Ленинградский военный огруг. &mdash; <em>РБК</em>), ПрибОВО (Прибалтийский особый военный округ, преобразован в Северо-Западный фронт. &mdash; <em>РБК</em>), ЗапОВО (Западный особый военный округ, преобразован в Западный фронт. &mdash; <em>РБК</em>), КОВО (Киевский особый военный округ, преобразован в Юго-Западный фронт &mdash; <em>РБК</em>), ОдВО (Одесский военный округ &mdash; <em>РБК</em>). Нападение может начаться с провокационных действий.</li> <li>Задача наших войск &mdash; не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения.</li> <li>Приказываю:</li> </ol> <ul> <li>​в течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе;</li> <li>перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;</li> <li>все части привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов.</li> </ul> <p>​Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить&raquo;.</p> <p>Директива подписана командующим войсками Западного фронта Дмитрием Павловым, начальником штаба Западного фронта Владимиром Климовских, членом Военного совета ЗапОВО Александром Фоминых.</p> <p>В июле Павлов, Климовских, начальник связи Западного фронта генерал-майор Андрей Григорьев, командующий 4-й армией генерал-майор Александр Коробков были обвинены в бездействии и развале управления войсками, что привело к прорыву фронта, и приговорены Верховным судом СССР к расстрелу. Приговор привели в действие в июле 1941 года. После смерти Сталина были реабилитированы.</p>

О Дороге жизни во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах.

О Сталинградской битве в июле 1942-го —  феврале 1943 года.

О подвиге Александра Матросова в феврале 1943 года.

О Крымской наступательной операции в апреле—мае 1944 года.

Об освобождении Севастополя в мае 1944 года.

О Курской битве в июле—августе 1943 года.

Об освобождении Минска в июне—июле 1944 года.

Об освобождении Вильнюса в июле 1944 года.

Об освобождении Каунаса в июле—августе 1944 года.

Об освобождении Кишинева в августе 1944 года.

За что премировали военных в годы Великой Отечественной войны
Фотогалерея 
<p>За бомбардировку Берлина 8 августа 1941 года каждому из членов экипажей наносивших удар самолетов Балтийского флота выплатили 2 тыс. руб.&nbsp;Для сравнения, средняя зарплата рабочего в 1940 году <a href="http://militera.lib.ru/h/voznesensky_n/10.html">составляла</a>&nbsp;375 руб. в месяц</p>

Об освобождении Бухареста и Румынии в августе—октябре 1944 года.

О словацком восстании в августе—октябре 1944 года.

Об освобождении Таллина в сентябре 1944 года.

Об освобождении Риги в сентябре—октябре 1944 года.

Об освобождении Белграда в октябре 1944 года.

Об освобождении Польши в 1944–1945 годах.

Об освобождении Варшавы в январе 1945 года.

Об освобождении Будапешта в феврале 1945 года.

Фото освобождавших Европу советских полководцев.

Минобороны опубликовало снятые в 1945 году фото советских полководцев
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Фото советских полководцев, снятые перед Победой.

О Ялтинской конференции в феврале 1945 года.

Об освобождении Вены в апреле 1945 года.

Фото встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945 года.

О взятии Берлина в апреле—мае 1945 года.

Советские полководцы на военных парадах. Архивные фото Минобороны
Фотогалерея 

Об освобождении Праги в мае 1945 года.

О Неизвестном солдате.

О премиях военным в годы войны.

О прототипах героев военных фильмов.

О военных подвигах женщин.

О советских летчиках в годы войны.

О советских артиллеристах в годы войны.

Фото повседневной жизни советских военачальников.

Теги: Великая Отечественная война, Минобороны, документы
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