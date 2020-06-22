Какие документы о войне Минобороны опубликовало за последние годы

Большая часть документов посвящена наступлению в 1944–1945 годах, но есть и сведения о начале войны, битвах под Москвой и Сталинградом. Ведомство опубликовало и сведения о Ялтинской конференции и фото быта советских полководцев

Погрузка личного состава в автомашины (Фото: Минобороны РФ)

О пакте Молотова — Риббентропа в 1939 году.

О первом дне войны 22 июня 1941 года.

Об обороне Брестской крепости в июне—июле 1941 года.

О Дороге жизни во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах.