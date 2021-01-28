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Роскачество выявило превышение норм по микроорганизмам в воде для кулеров

Фото: Paul Sancya / AP
Фото: Paul Sancya / AP

В шести марках бутилированной воды для кулеров, исследованной Роскачеством, выявили превышение норм по содержанию микроорганизмов. Результаты исследования организация разместила на своем сайте.

Эксперты оценивали микробное число, то есть общее количество бактерий, которые образуют колонии, на 1 мл воды для бутилированной воды 20 торговых марок.

Общее количество микроорганизмов при температуре 22 градуса оказалось выше норм в 1,5 раза у продукции под товарным знаком «Виста», в три раза — у бренда «Уральская», «Аква баланс», «Свежесть Алтая», «Родной ключ» и «Родной источник».

У «Родного ключа» при температуре 37 градусов число микробов в 15 раз выше допустимой нормы. Этот показатель также в три раза выше нормы, установленной для родников и колодцев.

Ни в одном из исследованных видов воды для кулера не нашли фекальных стрептококков, бактерий группы кишечной палочки и синегнойной палочки.

По словам замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, остро стоит вопрос о том, какими способами производители обеззараживают повторно используемые тары.

«Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Если кран, установленный на нем, не будет достаточно промываться, это может приводить к накоплению в воде микроорганизмов», — поясняет Саратцева. Микроорганизмы в воде, которую пьет человек, в свою очередь, могут отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, добавляет эксперт.

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Роскачество проверило бутилированную воду
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Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Производитель воды «Уральская» уже сообщил Роскачеству, что сейчас проводят масштабную модернизацию производства, закупают новые расходные материалы, в том числе бутылки и средства дезинфекции. «Родной источник» заявил о прекращении продажи исследованной воды.

По словам начальника отдела испытаний Роскачества Данила Чернышова, превышение числа микроорганизмов возможно из-за нарушений в системе водоподготовки — обработки воды, которая поступает из источника. К таким нарушениям может также привести застой воды или развитие биопленок в распределительных системах производства, поясняет эксперт.

Микробы выживают в кулерах, так как вода не кипятится при 100 градусов, а нагревается максимум до 70–90. В сухой чайной заварке может быть плесень или кишечная палочка, и они не погибнут, если заваривать чай из кулера, отмечают эксперты.

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Кроме того, из-за большой тары вода расходуется медленно, застаивается, и это тоже способствует размножению бактерий. По словам эксперта, кран кулера часто не промывают и не дезинфицируют должным образом, при том, что именно в нем сосредоточены самые опасные бактерии.

Ранее, 26 января, в Роскачестве заявили, что обнаружили превышение по количеству плесени у пяти брендов пряностей, а у одного — кишечную палочку. Кроме того, у товаров под тремя товарными знаками было выявлено превышение по числу бактерий.

В организации пояснили, что нарушения могут быть связаны с несоблюдением температурного режима, влажности окружающей среды, нарушением упаковки либо условий хранения продукции.

вода кулеры Роскачество чай
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