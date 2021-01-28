Роскачество выявило превышение норм по микроорганизмам в воде для кулеров

Фото: Paul Sancya / AP

В шести марках бутилированной воды для кулеров, исследованной Роскачеством, выявили превышение норм по содержанию микроорганизмов. Результаты исследования организация разместила на своем сайте.

Эксперты оценивали микробное число, то есть общее количество бактерий, которые образуют колонии, на 1 мл воды для бутилированной воды 20 торговых марок.

Общее количество микроорганизмов при температуре 22 градуса оказалось выше норм в 1,5 раза у продукции под товарным знаком «Виста», в три раза — у бренда «Уральская», «Аква баланс», «Свежесть Алтая», «Родной ключ» и «Родной источник».

У «Родного ключа» при температуре 37 градусов число микробов в 15 раз выше допустимой нормы. Этот показатель также в три раза выше нормы, установленной для родников и колодцев.

Ни в одном из исследованных видов воды для кулера не нашли фекальных стрептококков, бактерий группы кишечной палочки и синегнойной палочки.