Роскачество выявило превышение норм по микроорганизмам в воде для кулеров

По словам замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, остро стоит вопрос о том, какими способами производители обеззараживают повторно используемые тары.
«Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Если кран, установленный на нем, не будет достаточно промываться, это может приводить к накоплению в воде микроорганизмов», — поясняет Саратцева. Микроорганизмы в воде, которую пьет человек, в свою очередь, могут отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, добавляет эксперт.
Производитель воды «Уральская» уже сообщил Роскачеству, что сейчас проводят масштабную модернизацию производства, закупают новые расходные материалы, в том числе бутылки и средства дезинфекции. «Родной источник» заявил о прекращении продажи исследованной воды.
По словам начальника отдела испытаний Роскачества Данила Чернышова, превышение числа микроорганизмов возможно из-за нарушений в системе водоподготовки — обработки воды, которая поступает из источника. К таким нарушениям может также привести застой воды или развитие биопленок в распределительных системах производства, поясняет эксперт.
Микробы выживают в кулерах, так как вода не кипятится при 100 градусов, а нагревается максимум до 70–90. В сухой чайной заварке может быть плесень или кишечная палочка, и они не погибнут, если заваривать чай из кулера, отмечают эксперты.
Кроме того, из-за большой тары вода расходуется медленно, застаивается, и это тоже способствует размножению бактерий. По словам эксперта, кран кулера часто не промывают и не дезинфицируют должным образом, при том, что именно в нем сосредоточены самые опасные бактерии.
Ранее, 26 января, в Роскачестве заявили, что обнаружили превышение по количеству плесени у пяти брендов пряностей, а у одного — кишечную палочку. Кроме того, у товаров под тремя товарными знаками было выявлено превышение по числу бактерий.
В организации пояснили, что нарушения могут быть связаны с несоблюдением температурного режима, влажности окружающей среды, нарушением упаковки либо условий хранения продукции.