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Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в пряностях

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Эксперты Роскачества провели проверку пряностей и специй в российских магазинах и обнаружили в продукции одного бренда кишечную палочку, а у пяти — превышения по количеству плесени. Об этом сообщается на сайте организации. У производителей продукции под тремя торговыми марками организация нашла превышение нормы по количеству бактерий.

В Роскачестве отмечают, что в пряностях одного и того же производителя встречалось сразу несколько нарушений. Больше всего — в продукции под товарным знаком «Индана» и Cykoria S.A. Так, в паприке «Инданы» нашли плесень и превышение по плесени. В куркуме этой же фирмы, а также в красном молотом перце производителя Cykoria S.A. и красном молотом остром перце торговой марки «Просто!» — превышение по количеству бактерий.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как поясняют эксперты Роскачества, превышение норм по количеству бактерий может быть связано с нарушением условий хранений готовой продукции: несоблюдением температурного режима, влажности окружающей среды, нарушением упаковки. Аналогичные проблемы появляются, если условия хранения нарушаются после вскрытия, либо, наоборот, на стадии упаковки готовой продукции, отмечают специалисты. Эти же факторы могут стать причиной появления плесени.

РБК обратился за комментарием в ООО «Вкус Жизни» (марка «Вкусное дерево»), «Сантус Групп» (марка «Мастер Дак»), Globus, ООО «Котани» (марка kotanyi), АФГ «Националь» (марка »Националь»), ООО «Атлант» (Cykoria S.A), McCormick & Co., Inc. (Galeo и Kamis), ООО «Русская Бакалейная Компания» («Индана»), ООО «Подравка» (Vegeta), ООО «Едим Дома».

Ранее, 19 января, Роскачество провело проверку 206 брендов бутилированной воды из девяти стран, где ее производят. В итоге более чем у четверти проверенных образцов организация обнаружила признаки фальсификата. Так, организация выяснила, что у 60 проверенных товаров содержание в воде микроэлементов не соответствует маркировке. При этом в Роскачестве отметили, что нарушения могли быть неумышленными, возникнуть из-за ошибок измерений или колебаний природного состава воды.

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