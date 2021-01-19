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Общество ,  
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Роскачество проверило бутилированную воду

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Роскачество проверило 206 торговых марок бутилированной воды из девяти стран производства, признаки фальсификата обнаружили более чем у четверти образцов. Об этом говорится на сайте Роскачества.

«Исследован максимальный объем рынка — около 80%. <...> Веерное исследование проводилось по трем основным направлениям: контрафакт, фальсификация и безопасность продукции», — уточняется в сообщении. Кроме того, специалисты проверяли, не вводит ли информация на этикетках товаров в заблуждение покупателей.

Закупки образцов питьевой воды, в том числе минеральной, проводились в 14 городах семи федеральных округов. Были проверены 206 наименований из девяти стран производства.

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Оказалось, что содержание микроэлементов в воде не соответствует маркировке 60 проверенных товаров. Это является признаком фальсификации (подделки). В то же время Роскачество отметило, что нарушения могут быть неумышленными, связанными с ошибками измерений или колебаниями природного состава воды.

В России до 31 декабря действует переходный период для технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Большинство проверенных образцов воды были произведены уже в соответствии с этим регламентом. За несоответствие ему обнулен рейтинг Роскачества у шести товаров, хотя пока это не является формальным нарушением.

Как уточняет ведомство, в воде минеральной лечебно-столовой «Обуховская-13» установили повышенное содержание марганца, в питьевой воде «Ахун» обнаружен остаточный хлор, у воды питьевой «Тигирецкая», «Акватонус» и «Богородское» («Аваланш») — несоответствие по сумме нитратов и нитритов, в воде Aquanika (Aqanika kids) — нитраты.

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«Хлор, марганец, нитраты — такие «находки» — нарушение законодательства. <...> Что касается здоровья, то вода считается безопасной, если эти показатели не превышают норм, установленных для вод централизованного водоснабжения», — отметила ведущий научный сотрудник ВНИИПБиВП (филиал ФГБНУ «ФЦПС им. В.М.Горбатова» РАН), кандидат биологических наук Елена Севостьянова.

Ранее Роскачество сравнивало безопасность бутилированной и водопроводной воды. Вода из-под крана прошла нормативы СанПиН, однако по сравнению с бутилированной содержала высокие дозы аммиака и нитрит-иона, повышенную альфа-активность. «Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы ноль баллов», — сообщили в Роскачестве.

вода Роскачество проверка
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Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
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