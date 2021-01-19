Роскачество проверило бутилированную воду

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Роскачество проверило 206 торговых марок бутилированной воды из девяти стран производства, признаки фальсификата обнаружили более чем у четверти образцов. Об этом говорится на сайте Роскачества.

«Исследован максимальный объем рынка — около 80%. <...> Веерное исследование проводилось по трем основным направлениям: контрафакт, фальсификация и безопасность продукции», — уточняется в сообщении. Кроме того, специалисты проверяли, не вводит ли информация на этикетках товаров в заблуждение покупателей.

Закупки образцов питьевой воды, в том числе минеральной, проводились в 14 городах семи федеральных округов. Были проверены 206 наименований из девяти стран производства.

Оказалось, что содержание микроэлементов в воде не соответствует маркировке 60 проверенных товаров. Это является признаком фальсификации (подделки). В то же время Роскачество отметило, что нарушения могут быть неумышленными, связанными с ошибками измерений или колебаниями природного состава воды.