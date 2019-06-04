Роскачество проверило черный чай на наличие мусора и плесени

В ходе исследования 48 листовых и пакетированных чаев проверяли по 178 показателям качества и безопасности, говорится в сообщении, поступившем в РБК. Продукцию проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, группы бактерий кишечной палочки. Помимо этого эксперты выясняли, насколько верно бытующее среди потребителей мнение, что в чае содержатся примеси других трав, пыль и разный мусор.

В результате в продаваемом в стране чае Роспотребнадзор не обнаружил ни красителей, ни ароматизаторов, ни примесей сорной травы. В норме оказалось и процентное содержание кофеина и полифенолов.

Исследователи обнаружили в 40 чаях из 48 следы пестицидов, которые используются на чайных плантациях. Однако выявленные количества оказались настолько малы, что не смогут повредить здоровью.

Определенные нарушения Роспотребнадзор все же обнаружил. Например, в пакетированном чае Dilmah плесени оказалось в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» — в четыре. Группы бактерий кишечной палочки были обнаружены в 11 пакетированных чаях торговых марок Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

Руководитель направления чая и кофе в сети «Республика» Андрей Колбасинов рассказал и о том, что именно кладут в чайные пакетики. По его словам, в ходе производства чай просеивают через сита. В результате получаются в том числе и очень мелкие частицы, которые как раз и упаковывают в пакетики. «Это и называется чайной пылью, но никакой грязи там нет. Это такой же чай», — объяснил Колбасинов.