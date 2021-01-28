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Пандемия коронавируса ,  
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В Боливии назвали дату прибытия первой партии вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибудет в Боливию 28 января. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

«Первая партия вакцины «Спутник V» отправлена из России в Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что самолет с препаратом вылетит из московского аэропорта Шереметьево. В Буэнос-Айресе вакцину перегрузят на самолет боливийской авиакомпании, который направится в Ла-Пас.

«Таким образом, наша страна стала второй в регионе, получившей вакцину «Спутник V», и одной из первых в мире, получившей вакцину против COVID-19», — отметили в боливийском МИДе.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Иране
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Российскую вакцину зарегистрировали в Боливии 6 января без дополнительных клинических исследований на территории страны на основе результатов третьей фазы испытаний в России. В середине января президент Боливии Луис Арсе заявил, что сделает прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», чтобы поддержать доверие к вакцинации.

В декабре использование «Спутника V» также одобрили власти Аргентины. Россия доставила в эту страну две партии препарата.

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Российскую вакцину также одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Алжире, Венесуэле и Парагвае и Венгрии.

«Спутник V» — российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Центром имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрированная в России в августе 2020 года. По даннымРоссийского фонда прямых инвестиций, при поддержке которого разработали вакцину, более 1,5 млн человек в мире уже вакцинированы этим препаратом.

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