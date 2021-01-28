В Боливии назвали дату прибытия первой партии вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибудет в Боливию 28 января. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

«Первая партия вакцины «Спутник V» отправлена из России в Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что самолет с препаратом вылетит из московского аэропорта Шереметьево. В Буэнос-Айресе вакцину перегрузят на самолет боливийской авиакомпании, который направится в Ла-Пас.

«Таким образом, наша страна стала второй в регионе, получившей вакцину «Спутник V», и одной из первых в мире, получившей вакцину против COVID-19», — отметили в боливийском МИДе.