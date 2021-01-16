Россия доставила в Аргентину вторую партию вакцины «Спутник V»

В начале января минздрав Аргентины сообщил, что побочные эффекты от применения российской вакцины были выявлены у 1% испытуемых. «Спутник V» получили 32 013 человек. Из них осложнения были выявлены у 317. Наиболее частым осложнением стала лихорадка и головные боли. Они возникли у 140 человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Аргентина находится на 12-м месте в списке стран по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 (более 1,7 млн заболевших). Умерло в стране более 45 тыс. человек.