Россия доставила в Аргентину вторую партию вакцины «Спутник V»
Россия доставила в Аргентину еще 300 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает портал ámbito.
Как говорится в сообщении, партия содержит второй компонент вакцины для завершения медицинских испытаний в Аргентине.
Ссылкой на трансляцию прибытия самолета в Twitter поделился и аккаунт, созданный для продвижения вакцины.
Самолет с первой партией прибыл в страну 24 декабря.
Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины зарегистрировало «Спутник V» для применения в экстренных случаях.