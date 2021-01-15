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Президент Боливии решил привиться «Спутником V»

Президент Боливии Луис Арсе сделает прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V», чтобы поддержать доверие к вакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер, передает Agencia Boliviana de Informacion.

«Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, он получит одну из 6 тыс. доз вакцины, которые будут доставлены в этом месяце. Это продемонстрирует наше доверие к проводимой вакцинации», — пояснил Рихтер.

Прививку также сделает вице-президент страны Давид Чокеуанка. Государственные министры будут вакцинироваться на втором этапе, так как в начале приоритет дадут медицинским работникам.

Всего правительство Боливии закупило 5,2 млн доз «Спутника V». Они поступят в страну до мая следующего года.

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Российскую вакцину зарегистрировали в Боливии 6 января. По последним данным, число заболевших COVID-19 в этой стране выросло до 178 818 человек.

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Президент России Владимир Путин пока не прививался от коронавируса, хотя это в его планах. В декабре 68-летний российский лидер отмечал, что вакцину пока не одобрили для людей его возраста. После того, как Минздрав России 26 декабря разрешил применять «Спутник V» лицам старше 60 лет, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин собирается привиться. Песков отметил, что отсутствие у президента прививки не влияет на доверие россиян к вакцине. «Спутником V» во время испытаний средства вакцинировалась одна из дочерей Путина.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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