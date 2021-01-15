Президент Боливии решил привиться «Спутником V»

Президент Боливии Луис Арсе сделает прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V», чтобы поддержать доверие к вакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер, передает Agencia Boliviana de Informacion.

«Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, он получит одну из 6 тыс. доз вакцины, которые будут доставлены в этом месяце. Это продемонстрирует наше доверие к проводимой вакцинации», — пояснил Рихтер.

Прививку также сделает вице-президент страны Давид Чокеуанка. Государственные министры будут вакцинироваться на втором этапе, так как в начале приоритет дадут медицинским работникам.

Всего правительство Боливии закупило 5,2 млн доз «Спутника V». Они поступят в страну до мая следующего года.