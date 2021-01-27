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Совфед призвал ООН ограничить «произвол» интернет-компаний США

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Совет Федерации принял заявление, в котором осудил действия американских интернет-платформ на фоне президентских выборов в США. По мнению сенаторов, глобальные компании встали на путь политической цензуры, что угрожает не только самим американцам, но и другим странам. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента.

«Незаконные решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: узурпация контроля над интернетом — не вымышленная угроза, а уже реальность», — отмечается в сообщении.

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В заявлении Совфеда указано, что американские интернет-компании произвольно и незаконно блокируют доступ к информации и «альтернативные платформы». Сенаторы считают, что таким образом социальные сети подчиняются интересам правящих кругов США, навязывая пользователям однобокий взгляд на мир.

Совет Федерации предупредил, что монополию американских интернет-платформ могут использовать против других стран, в том числе чтобы провоцировать внутренние кризисы и влиять на выборы. В связи с этим сенаторы призвали международное сообщество, в том числе генсека ООН и другие подразделения организации, принять меры и разработать нормы, которые бы ограничили влияние американских интернет-гигантов.

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В США блокировки в соцсетях вызвали январские беспорядки в Капитолии. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, что привело к гибели пяти человек. После этого противники политика обвинили его в провоцировании беспорядков. Трампа навсегда заблокировали в Twitter, работу связанных с ним аккаунтов, среди прочих, ограничивали Facebook и Instagram, Snapchat, Twitch, YouTube. Google и Apple удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, в которую намеревались перенести общение сторонники Трампа.

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