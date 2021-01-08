Полиция Капитолия подтвердила смерть своего офицера во время беспорядков

Он был ранен в ходе протестов и позже госпитализирован. До этого полиция сообщала о четырех жертвах беспорядков, в том числе об одной женщине

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Офицер полиции Капитолия скончался от ран, полученных во время беспорядков в Вашингтоне, говорится в сообщении ведомства. Это пятый человек, умерший в результате штурма здания конгресса 6 января.

Брайан Сикник получил травмы во время столкновений с протестующими. Он вернулся в офис и потерял сознание, пояснили в полиции. Сикника доставили в местную больницу, но он скончался от полученных травм.

Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.

О смерти офицера ранее в пятницу сообщал конгрессмен Дин Филлипс, однако тогда полиция Капитолия опровергла эту информацию. Новое сообщение департамента появилось спустя несколько часов.