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Полиция Капитолия подтвердила смерть своего офицера во время беспорядков

Он был ранен в ходе протестов и позже госпитализирован. До этого полиция сообщала о четырех жертвах беспорядков, в том числе об одной женщине
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Офицер полиции Капитолия скончался от ран, полученных во время беспорядков в Вашингтоне, говорится в сообщении ведомства. Это пятый человек, умерший в результате штурма здания конгресса 6 января.

Брайан Сикник получил травмы во время столкновений с протестующими. Он вернулся в офис и потерял сознание, пояснили в полиции. Сикника доставили в местную больницу, но он скончался от полученных травм.

Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.

О смерти офицера ранее в пятницу сообщал конгрессмен Дин Филлипс, однако тогда полиция Капитолия опровергла эту информацию. Новое сообщение департамента появилось спустя несколько часов.

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За день до этого полиция сообщала о смерти четырех человек во время протестов, в том числе одной женщины.

Как писал Bloomberg, после беспорядков власти предъявили обвинения более чем 50 людям. В основном их обвиняли в незаконном проникновении и нападении.

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Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия сообщал, что при расследовании будут рассматриваться все обвинения, в том числе в сговоре и мятеже.

После штурма здания конгресса глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. Незадолго до этого покинуть пост его призвала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Сунд «даже не позвонил» конгрессменам, когда начались протесты.

Автор
Мария Лисицына
акции протеста Капитолий полиция смерть
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