Дептранс поддержал идею вакцинации таксистов и курьеров без гражданства

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Департамент транспорта Москвы поддержал предложение бесплатно вакцинировать водителей такси и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС, сообщается на канале департамента в Telegram.

Об этом накануне попросила «Яндекс.Такси». В компании пояснили, что все водители и курьеры контактируют с большим количеством людей и они входят в перечень приоритетных категорий, которым доступна вакцинация. При этом пока прививку могут сделать только граждане России.

В департаменте отметили, что московский транспорт признан приоритетной отраслью и для ее сотрудников работают 6 мобильных пунктов вакцинации. «Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса. В первую очередь вакцинироваться смогут граждане России», — сказали в дептрансе. Когда смогут вакцинироваться таксисты без российского паспорта, в сообщении не уточняется.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась в начале декабря, сначала возможность сделать прививку появлялась только у некоторых категорий граждан. Так, вакцинация для работников транспорта открылась в Москве 21 декабря. С 31 января запись на прививку для всех желающих граждан России на портале открывается на портале «Госуслуги».