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Дептранс поддержал идею вакцинации таксистов и курьеров без гражданства

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Департамент транспорта Москвы поддержал предложение бесплатно вакцинировать водителей такси и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС, сообщается на канале департамента в Telegram.

Об этом накануне попросила «Яндекс.Такси». В компании пояснили, что все водители и курьеры контактируют с большим количеством людей и они входят в перечень приоритетных категорий, которым доступна вакцинация. При этом пока прививку могут сделать только граждане России.

«Яндекс» попросил мэрию вакцинировать таксистов без гражданства России
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В департаменте отметили, что московский транспорт признан приоритетной отраслью и для ее сотрудников работают 6 мобильных пунктов вакцинации. «Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса. В первую очередь вакцинироваться смогут граждане России», — сказали в дептрансе. Когда смогут вакцинироваться таксисты без российского паспорта, в сообщении не уточняется.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась в начале декабря, сначала возможность сделать прививку появлялась только у некоторых категорий граждан. Так, вакцинация для работников транспорта открылась в Москве 21 декабря. С 31 января запись на прививку для всех желающих граждан России на портале открывается на портале «Госуслуги».

19 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса уже получили 200 тыс. жителей столицы

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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