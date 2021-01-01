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Пандемия коронавируса ,  
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На вакцинацию в Москве откроют запись для работников транспорта и СМИ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве запись на вакцинацию от коронавируса с 21 декабря откроют для работников сферы промышленности, транспорта и СМИ. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации от коронавируса, организованного в поликлинике № 68, передает ТАСС.

«С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — указал мэр.

Собянин пообещал выпускать в Москве 10 млн доз вакцины от COVID в месяц
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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Всего, по его словам, прививки от коронавируса в Москве сделали уже около 15 тыс. человек.

Вакцинация в столице идет с 5 декабря. На первом этапе прививки сделали доступными для медиков, соцработников и учителей, затем в число тех, кто может сделать прививки, включили работников торговли и сферы услуг, а также сотрудников МФЦ и учреждений культуры.

За последние сутки в Москве заразились коронавирусом 6711 человек. Общее число заболевших выросло до 715 241 человека.

Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию в России с 7 декабря. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 14 декабря отчитался, что необходимый препарат получили все регионы страны.

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С начала пандемии в России заболевание выявили у 2 млн 762 тыс. 668 человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцина коронавирус прививка
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