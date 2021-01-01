На вакцинацию в Москве откроют запись для работников транспорта и СМИ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве запись на вакцинацию от коронавируса с 21 декабря откроют для работников сферы промышленности, транспорта и СМИ. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации от коронавируса, организованного в поликлинике № 68, передает ТАСС.

«С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — указал мэр.

Всего, по его словам, прививки от коронавируса в Москве сделали уже около 15 тыс. человек.

Вакцинация в столице идет с 5 декабря. На первом этапе прививки сделали доступными для медиков, соцработников и учителей, затем в число тех, кто может сделать прививки, включили работников торговли и сферы услуг, а также сотрудников МФЦ и учреждений культуры.