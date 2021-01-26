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Пандемия коронавируса ,  
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«Яндекс» попросил мэрию вакцинировать таксистов без гражданства России

«Яндекс» YNDX ₽4 924,4 +0,46% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компания «Яндекс.Такси» предложила мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров без российского гражданства и полиса ОМС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

ГУМ, опера и ТЦ: где в Москве заработали мобильные пункты вакцинации
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«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация», — пояснили в пресс-службе, добавив, что пока вакцинация доступна лишь для граждан России.

Более того, в своем обращении «Яндекс.Такси» предложила создать специальный пункт вакцинации для сотрудников, партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.

«Яндекс.Такси» соберет таксопарк для врачей и тестов на коронавирус
Технологии и медиа
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В России с 18 января началась массовая вакцинация от COVID-19, а 20 января в Москве заработали выездные бригады, прививающие жителей столицы без предварительной записи и справки с работы. Для получения вакцины необходимо иметь российский паспорт и полис ОМC (при наличии).

Такие мобильные пункты открылись в ГУМе, «Геликон-опере», ТРЦ «Город» и «Океания», в офисе центра «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», в фуд-молле «Депо».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Яндекс Россия вакцина таксисты гражданство
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