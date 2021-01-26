«Яндекс» попросил мэрию вакцинировать таксистов без гражданства России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компания «Яндекс.Такси» предложила мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров без российского гражданства и полиса ОМС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация», — пояснили в пресс-службе, добавив, что пока вакцинация доступна лишь для граждан России.

Более того, в своем обращении «Яндекс.Такси» предложила создать специальный пункт вакцинации для сотрудников, партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.