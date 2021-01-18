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Пандемия коронавируса ,  
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Власти объявили о начале записи на вакцинацию от COVID всех желающих

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 31 января на портале госуслуг появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Также можно будет оформить электронный сертификат о прохождении вакцинации
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уже через две недели все желающие смогут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 через специальную форму на портале госуслуг. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на «Госуслугах» и в мобильном приложении. А с 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться сможет любой гражданин», — сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Чернышенко пояснил, что уже сейчас идет отладка взаимодействия с порталом госуслуг информационных систем региональных министерств здравоохранения. Власти регионов, в частности, составят расписание работы кабинетов вакцинации, в том числе в поликлиниках, к которым прикреплен тот или иной пациент.

По словам вице-премьера, до появления специализированной формы запись на вакцинацию будет доступна через сервис записи к врачу. При этом можно будет выбрать ближайшее к пользователю место проведения вакцинации и удобное время.

«Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации. При этом система автоматически предложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой вакцинации. После вакцинации система предложит вести дневник наблюдений, напоминания будут приходить сначала каждый день, потом реже», — пояснил Чернышенко.

После второй прививки, добавил вице-премьер, через портал госуслуг можно будет оформить электронный сертификат прохождения вакцинации.

Вице-премьер также призвал всех пользоваться размещенной на портале госуслуг формой обратной связи, сообщая о возникающих проблемах с записью.

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13 января президент Владимир Путин поручил перейти от «масштабной» к «массовой» вакцинации от COVID-19. В понедельник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация в стране начата.

«Согласно предварительному графику, именно на сегодняшний день, в первом квартале этого года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн наших граждан», — пояснила Голикова, отметив, что всего необходимо привить более 68 млн человек.

Вице-премьер пояснила, что до марта вакцинация будет вестись преимущественно путем введения препарата «Спутник V», к которому позднее добавятся вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Вакцинация будет производиться бесплатно для граждан на добровольной основе. Перед прививкой гражданин должен подписать добровольное информированное согласие. Вакцинация производится гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний», — добавила Голикова.

В рамках программы массовой вакцинации Минздрав предписал регионам увеличить число пунктов, где граждане могут получить прививку. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сейчас наблюдается высокий спрос на вакцину у людей старше 60 лет, которым разрешили делать прививку в конце декабря.

Автор
Евгений Калюков
коронавирус Дмитрий Чернышенко вакцина
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