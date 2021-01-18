Власти объявили о начале записи на вакцинацию от COVID всех желающих

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 31 января на портале госуслуг появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Также можно будет оформить электронный сертификат о прохождении вакцинации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уже через две недели все желающие смогут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 через специальную форму на портале госуслуг. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на «Госуслугах» и в мобильном приложении. А с 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться сможет любой гражданин», — сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Чернышенко пояснил, что уже сейчас идет отладка взаимодействия с порталом госуслуг информационных систем региональных министерств здравоохранения. Власти регионов, в частности, составят расписание работы кабинетов вакцинации, в том числе в поликлиниках, к которым прикреплен тот или иной пациент.

По словам вице-премьера, до появления специализированной формы запись на вакцинацию будет доступна через сервис записи к врачу. При этом можно будет выбрать ближайшее к пользователю место проведения вакцинации и удобное время.

«Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации. При этом система автоматически предложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой вакцинации. После вакцинации система предложит вести дневник наблюдений, напоминания будут приходить сначала каждый день, потом реже», — пояснил Чернышенко.